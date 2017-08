Väderhändelsefilter: all awareness types Vind Snö/Is Åska Extremt hög temperatur Extremt låg temperatur Kusthändelse Regn Höga flöden

* I Sverige, symbolen regn betyder kraftigt regn och eller/höga flöden/högt vattenstånd i sjöarLV2_INFO_FI=Finnish Meteorological Instituteâs weather warnings canât for the present be seen in Meteoalarm.eu, due to technical reasons un-dependent of Finnish Meteorological Institute. Please take a look at Finnish Meteorological Instituteâs weather warnings in http://en.ilmatieteenlaitos.fi/warnings .

Mer information: