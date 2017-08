Województwo mazowieckie, upał, poziom pomarańczowy, ważność od 30-07-2017 11:00 CET do 03-08-2017 19:00 CET

Prognozuje się:w dzień 30.07 i 31.07 temperaturę maksymalną od 28°C do 31°C, temperaturę minimalną w nocy 30/31.01 i 31.07/01.08 od 18°C do 21°C. w dzień 31.07. temperatura maksymalna od 29°C do 31°C, temperatura minimalna w nocy 31.07/01.08 od 19°C do 21°C. w dzień 01.08. temperatura maksymalna od 31°C do 33°C, temperatura minimalna w nocy 01/02.08 od 21°C do 23°C.w dzień 02.08. temperatura maksymalna od 33°C do 36°C, temperatura minimalna w nocy 02/03.08 od 15°C do 19°C. w dzień 03.08. temperatura maksymalna od 28°C do 31°C.

Podejmij środki ostrożności. Wysoka temperatury powietrza może stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób szczególnienarażonych np. osób starszych i dzieci. Należy stosować się do zaleceń specjalistów.