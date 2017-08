02.08.2017. no rīta jau daudzviet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes. Atsevišķos rajonos tās būs stipras - nokrišņu daudzums sasniegs 15-30 mm. Lokāli negaisa laikā gaidāmas arī krasas vēja brāzmas līdz 15-19 m/s, iespējama krusa. Negaisi turpināsies arī dienas laikā. 02.08.2017 in the morning in many places in Latvia thundershowers are expected. Locally heavy with precipitation amount 15-30 mm. In some places during thunderstorm squalls up to 15-19 m/s is expected, hail possible. Thunderstorms will continue during the day.