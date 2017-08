fenomeno meteorologico: all awareness types Vento Neve/Ghiaccio Temporali Nebbia Temperature massime estreme Temperature minime estreme Pioggia

Le informazioni fornite su METEOALARM per l?Italia si riferiscono solo all'intensit? e ricorrenza dei fenomeni; maggiori dettagli sono presenti su www.meteoam.it. Le informazioni su METEOALARM non si riferiscono pertanto all?impatto sui territori e non rappresentano le allerte ufficiali emanate dal Servizio Nazionale di Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it

ulteriorii informazioni: