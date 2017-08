en: Maximum temperature≥ 35°CIMPACT: Very dangerous weather situations, especially when such weather situation continues for several consecutive days. Unfavourable weather conditions for chronically sick, people under therapy, medical control and meteoropaths. Animals are endangered . Very favourable weather conditions for the occurrence of forest and other fires. Unfavourable conditions for supply of electricity. Problems in traffic.sr: Maksimalna temperatura≥ 35°CUTICAJ: Veoma opasna vremenska situacija, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesniki, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Ugrožene su i životinje. Veoma povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih ili drugih požara. Nepovoljni uslovi za snabdevanje električnom energijom. Problemi usaobraćaju.