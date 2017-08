Afternoon temperature will exceed 30° C. Drink lots of water or other non-alcoholic beverages. Reduce outdoor activities in the afternoon. Do not let children and pets on sunshine, especially in parked cars. Odpolední teploty vystoupí na 30 až 34°C. Doporučujeme pít dostatečné množství vody a nealkoholických nápojů. Omezit tělesnou zátěž v odpoledních hodinách. Nenechávat děti, ale i zvířata na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.